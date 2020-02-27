https://static.news.ru/photo/a8e4cbca-59eb-11ea-96f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed/TASS

Ответственные за гибель турецких солдат в Сирии заплатят самую высокую цену. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Глава террористического государства Асад, который войдёт в историю как военный преступник, и сотрудники его режима заплатят высокую цену за это вероломное нападение, — приводит его заявление «Интерфакс».

Сирийская авиация нанесла авиаудар по расположению войск Турции в провинции Идлиб. Об этом рассказал Рахми Доган, губернатор соседней турецкой провинции Хатай. По его словам, при атаке с воздуха погибли 22 военных Турции. Позже эта цифра выросла до 33.

Ранее пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция рассчитывает на консультации с НАТО после гибели своих военнослужащих в Идлибе. По его словам, атаку сирийской авиации можно считать «нападением» на Североатлантический альянс, писал NEWS.ru.