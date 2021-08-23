Американца задержали в Одессе за футболку с надписью Russia

Американца в футболке в надписью Russia задержали и отвезли в отделение полиции в Одессе. Никаких обвинений гражданину США не предъявили, но майку отобрали, сообщает Telegram-канал Odessa CityNews.

Я ничего дурного не делал, просто шёл по вашему городу и был задержан вашей полицией. Это что, свобода? Так выглядит свобода на Украине? — возмутился, по сообщению канала, американец.

Также задержанный назвал украинских полицейских «расистами», которым «не нравятся русские из-за политики». Гражданин США также отметил, что без России на Украине давно бы «все говорили по-немецки». Турист пообещал связаться по этому поводу с американским президентом Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева не пустили на Украину на церемонию открытия мемориала героям Великой Отечественной войны. По словам депутата, он хотел посетить братскую могилу, где захоронен его дед.