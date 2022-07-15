Алиев: Россия не выполнила обещание о выводе армянских военных из Карабаха Президент Азербайджана Алиев заявил, что Россия не выполнила обещание о выводе армянских военных из Карабаха

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что представители Минобороны РФ обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена. По его словам, которые приводит «Интерфакс Азербайджан», после второй Карабахской войны так и остается слишком мало позитивных моментов в улучшении отношений между Азербайджаном и Арменией.

Армения, как страна, проигравшая войну и подписавшая акт капитуляции, которым является декларация от 10 ноября 2020 года, взяла на себя определенные обязательства. Эти обязательства четко и ясно указаны в документе. Одним из них является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха. Но до сих пор этот вопрос не нашел своего решения. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но Армения тянет с этим, — подчеркнул Алиев в пятницу на совещании, посвященном итогам первого полугодия 2022 года.

Как отметил Алиев, Баку уже поднимал все эти вопросы в том числе перед военным руководством России. По его словам, это происходило несколько месяцев назад, когда представители Минобороны РФ посещали Азербайджан. Алиев добавил, что вывод армянских военных из Карабаха до сих пор не состоялся.

Ранее Алиев анонсировал подписание между Баку и Брюсселем новых документов по энергобезопасности. По его словам, это позволит отношениям Азербайджана и Евросоюза выйти на новый уровень.