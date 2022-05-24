Алиев рассказал Эрдогану о положительных итогах встречи в Брюсселе

Ильхам Алиев / Фото president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев проинформировал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о состоявшейся в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем ЕС Шарлем Мишелем и положительно оценил её результаты, говорится на сайте азербайджанского лидера. Глава государства подчеркнул, что по итогам переговоров стороны договорились открыть Зангезурский коридор, в том числе построить как железную, так и автомобильную дорогу.

Президент Ильхам Алиев коснулся обсуждённых во время встречи вопросов, связанных с подготовкой мирного договора между Арменией и Азербайджаном, представленными Азербайджаном в этой связи пятью принципами, основанными на международном праве, нормализацией отношений между двумя странами, открытием транспортных коридоров, делимитацией границ. Президент Азербайджана сказал, что положительно оценивает итоги трёхсторонней встречи, — говорится в заявлении.

Лидеры стран подчеркнули важность скорейшего достижения мира и стабильности в регионе. Кроме того, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и предстоящих контактов.

Встреча в Брюсселе прошла 22 мая при посредничестве главы Евросоюза Шарля Мишеля. Стороны обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана. Кроме этого, затрагивался вопрос разблокировки транспортного сообщения между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана. Также политики условились о таможенных правилах и безопасности на границе.

К практической реализации достигнутых в Брюсселе договоренностей Азербайджан и Армения перешли уже на следующей день после встречи на европейской площадке. Алиев создал госкомиссию по делимитации границы с Арменией, председателем которой был назначен заместитель премьер-министра республики Шахин Мустафаев. В состав комиссии также вошли 22 представителя власти Азербайджана. Вслед за ним об утверждении аналогичной комиссии заявил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Председателем нового государственного органа назначили вице-премьера Мгера Григоряна.