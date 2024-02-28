Алиев заявил, что у Азербайджана нет планов нападения на Армению

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Ильхам Алиев

У Азербайджана нет планов нападения на Армению, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом. Таким образом он отреагировал на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, добавив, что информацию о возможном нападении распространяет французский лидер Эммануэль Макрон, передает Sputnik Азербайджан.

Это инсинуации Макрона. Все это часть антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации нашей страны, связанной с тем, что Азербайджан якобы готовится напасть на Армению, — заявил Алиев.

Ранее МИД Азербайджана осудил заявление Борреля по ситуации на азербайджано-армянской границе. Евродипломат выступил с обвинениями в адрес Баку в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам пятого заседания Совета партнерства ЕС — Армения.

Кроме того, в МИД Азербайджана осудили заявления Макрона, с которыми он выступил на совместной пресс-конференции с премьером Армении Николом Пашиняном в Париже. В ведомстве назвали неуместными рассуждения Макрона о правах и безопасности армян, которые, как подчеркивается в комментарии, добровольно и без какого-либо применения насилия в отношении них покинули территории Азербайджана.

В свою очередь Пашинян отмечал, что мир между Ереваном и Баку в настоящее время невозможен. Он считает, что это становится ясно, если вспомнить последние инциденты, кроме того, «если брать в расчет заявления Баку, то можно допустить вероятность новой атаки на Армению».