Алиев назвал союз Азербайджана с Турцией сигналом странам региона

Фото: primeminister.am

Ильхам Алиев

Азербайджано-турецкое партнерство станет сигналом для тех, кто осмелится на агрессию против Азербайджана, заявил президент страны Ильхам Алиев в ходе совместного с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы в Джебраиле, передает «Sputnik Азербайджан». Он подчеркнул, что союз Баку и Анкары является важным фактором для стабильности в регионе. Алиев также отметил, что позиции Турции на мировой арене укрепляются, и все должны считаться с этим фактом.

Турция — наш главный союзник. Наше братство после войны только укрепилось. Мы подписали Шушинскую декларацию. Наше братство — это сигнал странам мира и региона. Если кто-то решится на агрессию против нас, то наше партнерство — сигнал для них, — сказал президент Азербайджана.

20 октября Алиев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган открыли в Зангилане международный аэропорт. Этот город перешел под контроль Баку в результате боевых действий в Карабахе осенью 2020 года. Эрдоган стал первым иностранным лидером, который посетил новый аэропорт.

В 2021 году Эрдоган прибыл в город Физули, где совместно с Алиевым открыл международный аэропорт. Тогда власти Азербайджана анонсировали появление еще двух авиаузлов — в Лачинском и Зангеланском районах.

В ноябре 2021 года турецкий президент вручил Алиеву высшую награду тюркского мира за «победу страны во второй войне в Карабахе». Церемония награждения прошла в рамках VIII саммита лидеров стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств.