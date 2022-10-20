Алиев и Эрдоган открыли международный аэропорт в Зангилане

Фото: president.az

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган открыли Зангиланский международный аэропорт, передает телеканал AzTV. Этот город перешел под контроль Баку в результате боевых действий в Карабахе осенью 2020 года.

Утром 20 октября самолет с турецким президентом на борту приземлился в Зангиланском аэропорту. Алиев встретил Эрдогана у трапа. Также в аэровокзале в честь высокого гостя выстроился почетный караул.

Главы государств перерезали красную ленту в знак открытия аэропорта, после чего им вручили символические ключи от него. Сооружение было построено всего за 18 месяцев. Его фундамент заложили в апреле 2021 года.

Эрдоган стал первым иностранным лидером, который посетил новый аэропорт.

Протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 3000 м, ширина — 60 м, пропускная способность терминала — 200 пассажиров в час. Аэропорт может одновременно обслуживать восемь самолетов.

В ноябре 2021 года Эрдоган вручил Алиеву высшую награду тюркского мира за «победу страны во второй войне в Карабахе». Церемония награждения прошла в рамках VIII саммита лидеров стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В 2021 году Эрдоган прибыл в город Физули, где совместно с Алиевым открыл международный аэропорт. Тогда власти Азербайджана анонсировали появление в еще двух авиаузлов — в Лачинском и Зангеланском районах.