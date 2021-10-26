Алиев и Эрдоган открыли международный аэропорт в карабахском Физули

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в карабахский Физули, где совместно с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым открыл международный аэропорт. Трансляция церемонии открытия опубликована на турецком телеканале Haber Global. Помимо воздушной гавани в Физули, власти Азербайджана также анонсировали появление в Карабахе ещё двух авиаузлов — в Лачинском и Зангеланском районах.

Ильхам Алиев поделился со своим турецким коллегой информацией о процессе активных работ в Агдаме, Зангелане, Физули и других районах.

Главам двух государств был вручены символические ключи от новой воздушной гавани.

Первый пассажирский самолёт авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» Airbus A240-500 под названием Karabakh 5 сентября совершил тестовый полёт по маршруту Баку — Физули. Время в пути составило 35 минут. Кроме пассажирского лайнера в аэропорту Физули приземлился грузовой Boeing 747-400 азербайджанской компании Silk Way. Какие именно грузы он доставил, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Алиев заложил первый камень в основание мемориального комплекса «Физули» и города Физули. Он ознакомился с условиями, созданными в международном аэропорту Физули и в центральном городском парке. Там президент и его супруга посадили деревья. Кроме того, глава государства заложил фундамент первых жилых домов.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.