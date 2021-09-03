Первый самолёт приземлился в новом аэропорту Карабаха

Пассажирский самолёт авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» Airbus A240-500 под названием Karabakh совершил тестовый полёт по маршруту Баку — Физули. Время в пути составило 35 минут. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Кроме пассажирского лайнера в аэропорту Физули приземлился грузовой Boeing 747-400 азербайджанской компании Silk Way. Какие именно грузы он доставил, не уточняется.

Международный аэропорт в Физули был заложен в январе 2021 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева. К августу уже была готова взлётно-посадочная полоса протяжённостью три километра и башня управления воздушным движением. Аэропорт может принимать все типы самолётов массой до 400 тонн.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал российским автоперевозчикам обратить внимание на транзитный потенциал Карабаха. Он отметил, что там активно восстанавливаются дороги и инфраструктура, поэтому данное направление может быть экономически выгодным.

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В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.