После сильного землетрясения на востоке Турции, жертвами которого, по последним данным, стали 20 человек, зафиксировано ещё 228 афтершоков.
Вслед за землетрясением зафиксированы 228 афтершоков силой от 2,7 до 5,4 балла, — цитирует «Интерфакс» сообщение турецкого управления по ЧС.
Уточняется, что в районе стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.
Как писал NEWS.ru, число пострадавших во время сильного землетрясения магнитудой 6,8 в Турции увеличилось до 1015 человек. Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики заявляет, что число жертв достигло 20. В провинции Элязыг погибло 14 человек, а в Малатье — шесть.