https://static.news.ru/photo/4c41bf58-3f52-11ea-97c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

После сильного землетрясения на востоке Турции, жертвами которого, по последним данным, стали 20 человек, зафиксировано ещё 228 афтершоков.

Вслед за землетрясением зафиксированы 228 афтершоков силой от 2,7 до 5,4 балла, — цитирует «Интерфакс» сообщение турецкого управления по ЧС.

Уточняется, что в районе стихийного бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.

Как писал NEWS.ru, число пострадавших во время сильного землетрясения магнитудой 6,8 в Турции увеличилось до 1015 человек. Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики заявляет, что число жертв достигло 20. В провинции Элязыг погибло 14 человек, а в Малатье — шесть.