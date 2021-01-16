10 стран мира до сих пор не выявили ни одного случая COVID-19

https://static.news.ru/photo/844e0e0e-58b7-11eb-a40d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zeng Tao/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В мире осталось 10 государств, где не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Среди них несколько государств Океании, Северная Корея и Туркменистан.

До сих пор ни один человек не заболел COVID-19 на островах Кирибати, Науру, Ниуэ, Остров Кука, Палау, Тонга, Тувалу и в Федеративных штатах Микронезии. Власти каждого из них ввели режим чрезвычайного положения в начале пандемии и собираются сохранять серьёзные ограничения для граждан до вакцинации людей, передаёт «Газета.Ru».

Мы отдалённые, мы маленькие, и поэтому мы сможем справиться с проблемной ситуацией. Тем не менее, если вирус проникнет в страну, ситуация резко усложнится, и необходимо этого не допустить, — говорил президент Палау Томас Ременгесау.

В настоящий момент страна закрыта для рейсов из других государств,

Власти КНДР также заявляют об отсутствии вируса на территории страны. Журналисты подозревают их в сокрытии действительности, однако, учитывая особенности медицинской системы страны, массовое заражение коронавирусом уже привело бы к гуманитарной катастрофе.

Туркменские власти также сообщают от отсутствии COVID-19 в стране. Делегация ВОЗ подтвердила это, однако отметила рост случаев заболевания ОРЗ и пневмонией. По данным СМИ, не принадлежащих государству, людям запрещают вскрывать мешки с трупами родственников, а врачи просто не имеют права диагностировать коронавирус.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что внедрение «иммунных паспортов» из-за пандемии является темой для обсуждения. По её словам, в настоящее время уже идут соответствующие дискуссии. При этом она подчеркнула важность, чтобы не было какой-либо дискриминации из-за вакцин или препарата от COVID-19.