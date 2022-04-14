Военный эксперт раскрыл, зачем разведчик США летал вокруг крейсера «Москва»

США хотят понять, какие повреждения получил ракетный крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота России, поэтому в районе ЧП действует противолодочный самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon ВВС США и следит за кораблём, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По словам спикера, в Пентагоне пытаются выяснить, что именно вышло из строя у «Москвы» и сколько времени потребуется для ремонта. Таким образом он прокомментировал данные портала Flightradar.

США хотят узнать, какие повреждения получил крейсер, что вышло из строя, какие придётся принимать меры руководству ВМФ РФ, чтобы корабль вернуть в строй, сколько потребуется для этого времени. Американцы всё это анализируют, для них это очень интересно. Надо понять, почему произошёл предположительный взрыв боеприпаса. Это очень важная информация. Я не исключаю, что производилась фото и видеосъёмка всего, — рассказал Литовкин.

Спикер подчеркнул, что крейсер «Москва» вооружён 16 «очень мощными» противокорабельными ракетами «Вулкан» с дальностью поражения 600–700 километров, системой ПВО «Кинжал», способной уничтожить любой самолёт, торпедными аппаратами для борьбы с подлодками, ракетно-бомбовой установкой, также против субмарин.

По данным Flightradar, Poseidon был зафиксирован примерно в 70 километрах от крейсера 13 апреля около 19:00. Он находился в воздушном пространстве Румынии. По информации других ресурсов, американский самолёт находился в районе населённого пункта Журиловка на востоке Румынии. Во время полёта экипаж периодически отключал транспондер. По предположениям специалистов, Poseidon мог летать над западной частью Чёрного моря, где и находился российский корабль.

Ранее Минобороны РФ заявило, что очаг возгорания на флагмане Черноморского флота крейсере «Москва» локализован, открытого горения нет. Также сообщается, что судно сохраняет плавучесть, а основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж эвакуировали на соседние корабли Черноморского флота. Повреждённый крейсер отбуксируют в порт.