ВМФ России получит подлодки с гиперзвуковым оружием в 2027–2028 годах

https://static.news.ru/photo/9d6eba68-cb41-11ea-a173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Две атомные подводные лодки проекта «Ясень-М», закладка которых состоялась 20 июля, пополнят боевой состав Военно-морского флота РФ на рубеже 2027–2028 годов. Уже известно, что они будут оснащены гиперзвуковым оружием.

Построить лодки мы планируем в течение 6,5 года, то есть флот их получит на рубеже 2027–2028 годов, — сказал РИА Новости глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Закладка двух подлодок прошла на северодвинском «Севмаше». Они получили названия в честь городов воинской славы — «Воронеж» и «Владивосток».

В 2014 году атомный подводный крейсер базового проекта 885 (08850) «Ясень» К-560 «Северодвинск» вошёл в состав Северного флота ВС России. Последующие корабли строятся по модернизированному проекту 885М (08851) «Ясень-М». Всего запланировано строительство девяти кораблей. Помимо гиперзвукового оружия они должны быть оснащены крылатыми ракетами 4-го поколения («Оникс» и/или «Калибр»). В настоящее время на стапелях «Севмаша» в различной степени строительства находятся шесть подлодок проекта «Ясень».

Ранее в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день гиперзвуковое оружие есть только у России. Так, Кремль уже принял на вооружение комплекс авиационного базирования «Кинжал» и морскую гиперзвуковую ракету «Циркон». Однако Путин не исключил, что в будущем оружие такого типа появится и у других государств. Когда это произойдёт, у нашей страны уже будут средства для борьбы с ним, заверил глава государства. При этом, по его мнению, разработка способна «приятно удивить» военных с Запада, писал NEWS.ru.