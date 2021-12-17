В ВКС России Bayraktar назвали «лакомой» мишенью для «Панцирей»

Заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС РФ Юрий Муравкин заявил, что беспилотники турецкого производства Bayraktar являются «лакомой» целью российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Для ЗРПК поразить такой дрон не составит труда, пояснил офицер в эфире программы «Вести недели».

Для «Панциря» Bayraktar с его массово-габаритными характеристиками, с его скоростными характеристиками — это самая удобная мишень. Никакой сложности, если даже расчёт подготовлен на оценку «удовлетворительно», я вас уверяю, не представляет. Это очень лёгкая, очень лакомая для «Панциря» мишень, — отметил Муравкин.

Он также объяснил, почему в Сирии и Ливии беспилотники Bayraktar уничтожили «Панцири». По его словам, в тех ситуациях ЗРПК либо были оставлены без операторов, либо были плохо замаскированы.

Ранее стало известно, что российские комплексы противовоздушной обороны ближнего действия «Панцирь-С» сбили более 40 турецких беспилотников Bayraktar и Anka в ходе боевых действий в Сирии и Ливии. Средства ПВО осуществляют постоянный контроль за дронами в этих странах. Так, в районе сирийского Идлиба силы противовоздушной обороны наблюдают три беспилотника Bayraktar.