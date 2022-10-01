В США объяснили отказ Запада от передачи Киеву танков Leopard 2 и Abrams Military Watch: Украине не передадут танки Leopard 2 и Abrams из-за их малоэффективности

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / dpa / Global Look Press

Киев не получит от Запада танки Leopard 2 и Abrams из-за их малоэффективности, написали американские обозреватели в статье для журнала Military Watch. Отмечается, что главной причиной отказа является опасение, что Россия получит ценную разведывательную информацию в случае попадания техники в руки ВС РФ. Еще одной причиной, по мнению журналистов, является то, что эти танки в ходе конфликта в Сирии уничтожали с помощью далеко не самой современной техники.

Кроме того, западные танки, в отличие от российских и советских, слишком тяжелы для использования на месте гражданской инфраструктуры, такой как мосты и дороги, что ограничило бы их полезность для украинской армии по сравнению с большим количеством Т-72с, — сказано в публикации.

Авторы статьи отмечают, что данные танки также стоят намного больше того оборудования, которые ранее поставлялись Украине.

Ранее советник главы американского государства по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, поставляя танки советского производства из государств — членов НАТО, а также другие виды вооружений. По его словам, ни одно действие России, включая референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к РФ и частичную мобилизацию, не удержит Соединенные Штаты Америки от дальнейших поставок оружия на Украину.