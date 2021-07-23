В России создадут самолёт управления войсками на случай ядерной войны

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Главными «врагами» российского лёгкого тактического самолёта (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат»), и Су-75 являются истребители ВС США F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Су-75 обладает всеми признаками высотного перехватчика и призван уничтожать и F-22, и F-35, передаёт Forbes.

Издание усомнилось в способности РФ самостоятельно, без иностранного финансирования, выпускать Су-75. Американский военный эксперт Том Купер отметил, что при довольно высоких заявленных характеристиках Checkmate, ни разу не поднимавшийся в воздух,...