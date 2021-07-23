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В России создадут самолёт управления войсками на случай ядерной войны

04:32, 26 июля 2021
Фото: arms-expo.ru
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В Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М началось создание самолёта управления войсками на случай ядерной войны. Всего войска получат два таких воздушных командных пункта. Об этом РИА Новости рассказал источник в оборонно-промышленном ведомстве.

Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве, — рассказал собеседник агентства.

Он не исключил, что в перспективе возможен заказ третьего воздушного командного пункта. Проект носит название «Звено-ЗC».

Радиокомплекс самолёта позволит информировать войска и доносить приказы, включая стратегическую авиацию, подвижные и шахтные пусковые установки, подводные лодки — носители стратегического ядерного оружия, в радиусе 6 тысяч километров.

Новые «самолёты Судного дня» сменят имеющиеся Ил-80, созданные на базе пассажирских Ил-68. Дальность полёта новых лайнеров увеличится в два раза.

Такие летающие машины предназначаются для эвакуации высшего руководства страны и командования войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры.

США также обладают летающими командными пунктами на базе Boeing 747.

Ранее журнал The National Interest писал о том, что в ходе возможного конфликта Россия может нанести безответный ядерный удар. Подобного развития событий не исключает новая военная стратегия Военно-морских сил США.

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