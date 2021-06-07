В США считают, что Россия может нанести безответный ядерный удар

https://static.news.ru/photo/caa0bac2-c6ae-11eb-bcf6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе возможного конфликта Россия может нанести безответный ядерный удар. Подобного развития событий не исключает новая военная стратегия Военно-морских сил США, считает обозреватель Крис Осборн для журнала The National Interest, ссылаясь на опубликованный в декабре 2020-го доклад.

По словам автора материала, Москва по ходу возможного конфликта может угрожать Вашингтону и европейским столицам кинетической бомбардировкой или кибератаками. Также Россия, как отметил Осборн, способна атаковать подводные коммуникационные кабели. Это окажет серьёзное влияние на мировую экономику. Кроме того, уверен американец, Кремль может сделать ставку на то, что применение ядерного оружия поможет отвратить возмездие и избежать фиаско в бою.

Последнее утверждение, считает Осборн, означает следующее: официальная Москва способна нанести ядерный удар, полагая, что Штаты не станут отвечать зеркально. Ведь в противном случае возникнет угроза наступления катастрофы мирового масштаба. Такой ход является крайне рискованным, так как американская ядерная стратегия предусматривает полное уничтожение угрозы ответными ударами.

Наличие у России и США маломощного тактического оружия вызвало дискуссии о том, что это может «снизить порог» ядерной войны, и потенциальные оппоненты могут посчитать, что использование некоторых ядерных вооружений — реалистичная опция. Поэтому сторонники строгой позиции по ядерному сдерживанию предлагают ясно озвучить, что использование ядерных вооружений любой мощности будет встречено масштабной и крайне летальной контратакой, — написал обозреватель.

Ранее стало известно, что существует лишь один «невероятный сценарий», при котором американский космический мини-шаттл X-37B сможет нанести по России ядерный удар из космоса. Об этом способе в статье для журнала Popular Machanics пишет автор Кайл Мизоками.

По мнению автора, в настоящее время орбитальный самолёт X-37B существует в единственном экземпляре и не предназначен для перевозки ядерного оружия. Однако это возможно, если установить на борту самолёта термоядерную боеголовку W80. Один космолёт сможет унести не менее трёх зарядов, полагает Мизоками.