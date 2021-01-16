В России из самолётов «открытого неба» сделают разведчиков

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Два российских самолёта Ту-214ОН после выхода России из Договора по открытому небу планируется использовать в разведывательных целях. Для этого их придётся дооснастить специальным оборудованием.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

После окончательного прекращения участия РФ в договоре оба самолёта Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идёт в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищённости собственных военных объектов, — рассказал один из собеседников агентства.

Ту-214ОН могут быть использованы и для других целей, например, для контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений, отметил источник.

Другой собеседник агентства уточнил, что на борт самолётов придётся установить современное разведывательное оборудование. Предварительное решение уже принято, поскольку «разбрасываться такими ценными самолётами» нельзя. Возможность глубокой модернизации Ту-214ОН была заложена при их создании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выход из Договора по открытому небу ограничит Россию в средствах разведки. Такого мнения придерживается военный обозреватель полковник запаса Александр Жилин. По мнению эксперта, Вашингтон ничего не потерял в связи с выходом из договора, поскольку у него есть другие способы разведки.