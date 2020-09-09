В ОСК рассказали о новейших подлодках «Калина» и «Хаски»

https://static.news.ru/photo/6a87145c-f232-11ea-997a-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что разработка новейших подлодок пятого поколения — атомной проекта «Хаски» и дизельной «Калина» — продолжается. По его словам, в настоящее время она ведётся за счёт корпорации.

Никто эти проекты не отменял. Мы продолжаем их разработку в рамках того, что можно сделать инициативно. Была часть работ, которая оплачивалась Министерством обороны, часть работ сейчас продолжается инициативно, — цитирует Рахманова РИА Новости.

Он добавил, что благодаря инженерам ОСК и «небольшим деньгам» работы по засекреченным проектам не остановлены, но корпорация ограничена в расходовании чистой прибыли.

Нам бы очень хотелось, чтобы решения по перспективным лодкам пятого поколения были в самое ближайшее время приняты, — подчеркнул глава ОСК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны представило на выставке существующих и перспективных образцов военной техники модель подлодки пятого поколения «Лайка». Субмарину разрабатывает Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Проекту присвоен индекс 545. «Лайка» представляет собой атомный подводный крейсер. Она может погружаться до 600 метров, автономностью до 90 суток и скоростью хода 35 узлов.