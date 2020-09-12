В Госдуме прокомментировали данные о «страшном оружии» России

https://static.news.ru/photo/5e9ef6c0-f4ec-11ea-8925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия создаёт своё оружие прежде всего для сдерживания возможных угроз. Это полезно не только для национальных интересов, но и для безопасности мира в целом, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Любая страна развивает свои вооружённые силы в соответствии с национальными стратегическими документами, отметил он.

Что касается российской стратегии в этом отношении, то она носит оборонный характер, связана со сдерживанием и ответами на возможные угрозы извне, — пояснил Новиков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат добавил, что вторая половина ХХ века была одной из самых мирных периодов в истории человечества. В немалой степени этому способствовал взаимосдерживающий ядерный потенциал СССР и США. Поэтому сейчас, выразил уверенность депутат, «нельзя утратить ядерный щит, оставшийся от прежних поколений».

Ранее китайский портал Sina опубликовал статью об «устрашающем оружии России» — военных комплексах «Сармат», «Авангард» и «Ярс». По мнению авторов, оно чрезвычайно опасно для потенциального противника, а перевооружение российской армии новейшими моделями ракет с большой дальностью полёта «ставит Америку в безвыходное положение», писал NEWS.ru.