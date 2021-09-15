В Госдуме С-500 назвали сдерживающим фактором наравне с ядерным оружием

Начало поставок новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 в Вооружённые силы России — важный успех для обороноспособности страны, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Он также назвал комплекс одним из сдерживающих факторов наравне с ядерным оружием.

Это наша внутренняя безопасность. С-500 — система совершенно нового поколения, аналогов в мире нет. С-400 тоже хорошая машина. В С-500 все доработки прошли. ЗРС получилась мощная, отработанная. Небо России закрыто, всё на замке, очень сильные параметры. Система ПРО — это и есть фактор сдерживания, это оборонительная система. Нашим конструкторам только низкий поклон и оборонщикам, которые всё это производят, — отметил парламентарий.

О начале поставок С-500 и завершении госиспытаний 16 сентября рассказал вице-премьер России Юрий Борисов. По словам замглавы Минобороны Алексея Криворучко, серийные образцы поступят в ВС РФ в 2025 году. В июле военное ведомство заявляло, что после завершения полного цикла испытаний предусмотрена поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Ранее желание закупить российские ЗРК С-500 «Прометей» выразили в КНР. Китайские военные эксперты считают, что их системы ПВО сильно уступают по своим возможностям российской новинке.