В армии США появятся танки-роботы

https://static.news.ru/photo/89e3aa48-8a87-4598-a97a-5f52f730847b_660.jpg Фото: Фото: pixabay.com

Американские военные планируют использовать на полях сражений танки-роботы. Эксперименты по созданию подобных машин велись несколько лет и теперь военные готовы представить целое семейство наземных беспилотников. По мысли создателей нового оружия, такие танки повысят огневую мощь группы пехоты и бронетанковых бригад, а также смогут выполнять боевые задачи без участия человека.

Как сообщает издание Breaking Defense, американские вооруженные силы планируют использовать боевых роботов (RCV) трёх классов: лёгкие, средние и тяжёлые. Они будут проводить разведку, стрелять по врагу, определять минные поля, бороться с химическими, биологическими и ядерными угрозами, избавив солдат США от необходимости подвергаться смертельной опасности.

Самый маленький робот, RCV-Light (RCV-L), будет весить менее 10 тонн, его длина составит 222 дюйма. Габариты позволят транспортировать робота на вертолёте. Вооружение робота составит пусковая установка противотанковых ракет Javelin.

Чуть более крупный - гусеничный RCV-Medium (RCV-M),. Для его транспортировки уже понадобится военный самолёт типа C-130J Super Hercules. На RCV-M разместят броню, тяжелое вооружение, оснастят пушкой среднего калибра 30-40 миллиметров или несколькими противотанковыми управляемыми ракетами.

Самый крупный представитель линейки - Robotic Combat Vehicle-Heavy (RCV-H) с массой до 30 тонн. Его сможет перевозить только дальнемагистральный транспортный самолет C-17 Globemaster III - и не более двух машин одновременно. Огневая мощь робота сопоставима с танком M1 Abrams. На него установят крупнокалиберное вооружение прямой наводки, машина будет способна противостоять всем угрозам "первого уровня", куда относятся российские танки семейства Т и китайские танки типа 99.

По сообщениям СМИ, в январе 2021 года военные уже получили два первых прототипа Robotic Combat Vehicle.

Ранее NEWS.ru писал о том что в Конгрессе США предложили создать робота-убийцу для того, чтобы проверить степень его опасности.