В США предложили создать «терминатора» ради эксперимента

https://static.news.ru/photo/cf4134ae-6307-11eb-8b13-fa163e074e61_660.jpg Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор 3: Восстание машин» Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

В Конгрессе США предложили создать робота-убийцу для того, чтобы проверить степень его опасности.

Инициатива исходила от консультативной группы конгресса, которую возглавляет бывший гендиректор Google Эрик Шмидт. Предполагается, что автономное оружие, управляемое искусственным интеллектом, будет реже живых людей ошибаться на поле боя и это будет способствовать сокращению потерь. Прежде чем соглашаться на запрет разработки таких роботов, члены комиссии предлагают сделать одного и оценить его эффективность, сообщает Reuters.

На протяжении последних восьми лет неправительственные организации настаивают на заключении договора, который запрещает создание автономного оружия с ИИ. Они утверждают, что роботы-убийцы могут выйти из-под контроля. Кроме того, инвестиции в такие разработки поощряют гонку вооружений.

В Комиссии по национальной безопасности США риски, связанные с роботами-убийцами, признают, однако считают, что присоединение Вашингтона к борьбе с распространением автономного оружия может противоречить интересам страны.

Ранее NEWS.ru писал, что в одной из библиотек в провинции Цзянси на востоке Китая поссорились роботы-помощники. Они устроили словесную перепалку из-за того, кто будет помогать посетителю.