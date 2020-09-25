The Economist: Китай обошёл США по мощи ВМС

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Китай опередил Соединённые Штаты, после окончания Второй мировой войны считавшиеся непревзойдёнными в этой области, по мощи своих Военно-морских сил.

Согласно данным Пентагона, на которые ссылается The Economist, в данное время в распоряжении КНР находятся около 350 кораблей и подводных лодок. При этом у США сейчас имеется лишь 293 корабля.

Кроме того, благодаря модернизации китайский военный флот обладает широкой вариативностью в плане потенциала, размера и набора кораблей.

В Пентагоне уже заявили, что США должны как можно скорее принять меры, чтобы сократить отставание от КНР.

Ранее NEWS.ru писал, что новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» испытал гиперзвуковую ракету. Машину, способную развить скорость в девять махов и, по словам Владимира Путина, пролететь 1000 км. Это расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону, которое автолюбитель может преодолеть не менее чем за 13 часов, пассажирский самолёт — за два, «Циркон» проходит всего за пять минут. Стоящие на вооружении корабли и подводные лодки, оснащённые такой ракетой, кардинально меняют расклад сил в мире. Этот факт уже отметили в Пентагоне, сообщив о глобальном отставании США от России в области создания перспективных вооружений, писал NEWS.ru.