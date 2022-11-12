ТАСС: Минобороны РФ заказало новую партию «Цирконов»

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Министерство обороны РФ заказало дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к министерству. Собеседник агентства отметил, что первый контракт был заключен летом 2021 года, а дополнительный этой осенью. По его словам, речь идет о нескольких десятках ракет.

Как уже сообщалось, первый контракт на производство партии «Цирконов» был подписан летом 2021 года. Дополнительный контракт — этой осенью, — рассказал источник агентства.

Он уточнил, что срок исполнения нового контракта — 2023 год. Агентство уточнило, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» доказали свою эффективность против артиллерии НАТО в боях в рамках специальной операции на Украине. Отмечается, что комплексы эффективно обнаруживали цели с помощью аппаратуры, которая фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов западной техники.

«Пенициллин» в автоматическом режиме отображает координаты обнаруженных целей на карте. Благодаря тому, что комплекс не использует в своей работе радиоволны, противник не может засечь технику радиотехническими средствами, а также подавить системами радиоэлектронной борьбы.