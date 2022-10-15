ВС РФ использовали комплексы «Пенициллин» против артиллерии НАТО на Украине Комплексы «Пенициллин» показали свою эффективность против артиллерии НАТО на Украине

Фото: НИИ «Вектор» / Соцсети

Российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» доказали свою эффективность против артиллерии НАТО в боях в рамках специальной операции на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что комплексы эффективно обнаруживали цели с помощью аппаратуры, которая фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов западной техники. «Пенициллин» в автоматическом режиме отображает координаты обнаруженных целей на карте.

Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерийскими системами стран НАТО, — сказано в публикации.

Благодаря тому, что комплекс не использует в своей работе радиоволны, противник не может засечь технику радиотехническими средствами, а также подавить системами радиоэлектронной борьбы.

У США нет шансов в случае применения Россией «оружия Судного дня» — ядерной торпеды «Посейдон», написало ранее издание Yahoo News Japan. Отмечается, что взрыв данного оружия вызовет цунами, которое способно уничтожить такой город, как Нью-Йорк. По словам автора материала, высота волны может достигать несколько сотен метров.