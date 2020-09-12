Стальные монстры: как в ВС РФ празднуют День танкиста

13 сентября военнослужащие и работники предприятий оборонно-промышленного комплекса России отмечают День танкиста. Этот праздник был учреждён в 1946 году, когда на Красной площади прошёл парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

Торжества проходят по всей стране. В них участвуют служащие танковых подразделений ВС РФ, офицеры, курсанты, преподаватели профильных учебных заведений, инженеры, работники заводов и НИИ, разрабатывающих бронетехнику.

Под Москвой офицеры и военнослужащие Кантемировской дивизии показали зрелищный «балет» на своих Т-80. Экипажи танков выполнили манёвренные фигуры на расстоянии пяти метров друг от друга. Кроме того, прошла масштабная реконструкция сражения «Битва под Прохоровкой». Т-34 во взаимодействии с артиллерией «уничтожили» технику и живую силу противника.

В Екатеринбурге был впервые показан перспективный танк Т-14 «Армата».

Самые яркие кадры боевых машин и участников торжеств — в фотогалерее NEWS.ru.