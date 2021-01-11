Российские С-400 готовы к вводу в эксплуатацию в Турции

https://static.news.ru/photo/4e7dbd4a-5404-11eb-a953-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 готовы к вводу в эксплуатацию в Турции. Об этом заявил руководитель турецкого управления оборонной промышленности Исмаил Демир.

С-400 готовы к использованию. Вооружённые силы решат, когда возникнет такая необходимость, — цитирует чиновника телеканал 24TV.

Демир добавил, что турецкие предприятия продолжают работать в рамках проекта создания американских истребителей пятого поколения F-35, несмотря на решение Соединённых Штатов исключить их из программы.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации блока. По его словам, альянс в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами союза о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.

Кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой разгорелся в июле 2019 года. США требовали от республики купить комплексы Patriot вместо C-400 у РФ. Глава Турции Реджеп Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Белый дом пригрозил ввести санкции, а также лишить союзника НАТО новых американских истребителей.

Системы С-400 находятся не только на вооружении армии РФ, но и закупаются многими иностранными партнёрами. Так, подобные системы есть уже у Китая, Турции и Индии, а также покупкой российских ЗРС С-400 интересуются Ирак, Египет, Саудовская Аравия, Катар и Вьетнам, писал NEWS.ru.