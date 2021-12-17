Российские «Панцири» сбили более 40 БПЛА Bayraktar и Ankа в Сирии и Ливии

Российские комплексы противовоздушной обороны ближнего действия «Панцирь-С» сбили более 40 турецких беспилотников Bayraktar и Anka в ходе боевых действий в Сирии и Ливии. Средства ПВО осуществляют постоянный контроль за дронами в этих странах. Так, в районе сирийского Идлиба силы противовоздушной обороны наблюдают три беспилотника Bayraktar, говорится в репортаже телеканала «Россия 1».

Арабские расчёты и в Сирии, и в Ливии, по их утверждению, сбили российскими «Панцирями» более 40 «Байрактаров» и тяжёлых турецких беспилотников «Анка», — говорится в репортаже.

Телеканал показал сбитый беспилотник Bayraktar в Сирии, который был уничтожен комплексом «Панцирь-С» после того, как несанкционированно вошёл в зону действия ПВО Арабской Республики.

Начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков сообщил в эфире телеканала, что в настоящее время в районе Идлиба наблюдаются три беспилотника Bayraktar. Военные могут их отслеживать, начиная с облёта и заканчивая посадкой.

И в любой момент, если будут провокации, мы готовы адекватно на них отреагировать, — сказал Новиков.

Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года, её авиабаза расположена на аэродроме Хмеймим.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что по итогам модернизации зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» его эффективность в борьбе с беспилотниками увеличилась примерно на треть. По словам министра, была существенно увеличена дальность обнаружения БПЛА.

«Панцирь-С» — современный комплекс ПВО, который стоит на вооружении российской армии и поставляется на экспорт.