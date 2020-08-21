«Рособоронэкспорт» в 2020 году планирует продолжить поставки Су-35

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

«Рособоронэкспорт» в 2020 году планирует продолжить поставки истребителей Су-35, заявил глава спецэкспортёра Александр Михеев.

В 2020 году среди финальных образцов предусмотрены поставки истребителей Су-30МКИ и Су-35, МиГ-29М/М2, — сказал Михеев в интервью ТАСС к военно-техническому форуму «Армия-2020».

При этом глава экспортёра не назвал страны-покупатели.

Он также отметил, что продолжаются поставки вертолётов Ми-35М, Ми-171Ш, Ми-17В-5 и Ми-171Е, авиационных двигателей, БЛА «Орлан-10Е», танков Т-90СК и Т-90С, БТР-82А, БМПТ, ПТРК «Корнет», ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Тор-М2Э», ПЗРК «Игла», комплексов борьбы с БЛА «Репеллент», а также стрелкового оружия и боеприпасов.

Михеев подчеркнул, что всё, что планируется поставлять в 2020 и последующих года, представлено на форуме «Армия-2020».

Форум «Армия-2020» пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».

Как ранее писал NEWS.ru, на форум «Армия-2020» приедут представители примерно 100 государств. Об этом на совещании военной коллегии сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.