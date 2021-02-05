Полёт стратегических ракетоносцев Ту-95МС сняли на видео

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Американский истребитель четвёртого поколения F-15EX Advanced Eagle вряд ли победит самолёты пятого поколения — российский Су-57 и китайский J-20. Такое мнение высказал ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс. При этом он считает маловероятной встречу F-15EX и Су-57 в воздухе.

Проблемная российская программа Су-57 терпела неудачу за неудачей, и на сегодняшний день в наличии имеется только около 13 истребителей. Ожидается, что производство увеличится, однако у России нет средств для того,...