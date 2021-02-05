Полёт стратегических ракетоносцев Ту-95МС сняли на видео

Министерство обороны РФ опубликовало видео полётов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Амурской области. На кадрах, опубликованных на канале министерства в YouTube, видны моменты взлёта и посадки ракетоносцев, а также их полёт, который снят в том числи и из кабины пилота.
Кадры полётов стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках лётно-тактического учения в Амурской области. Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полёты по маршруту в сложных метеоусловиях, — говорится в сообщении Минобороны.
Самолёты Ту-95МС являются воздушным компонентом ядерной триады. Их задача — поражение целей в глубоком тылу континентальных театров военных действий.
Как писал NEWS.ru, четырёхмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС разработали в 1950-х годах в СССР и он «всё ещё может уничтожить мир». Так охарактеризовал один из старейших образцов военных самолётов, находящихся на вооружении ВКС, американский журнал National Interest. Автор материала отмечает, что после последней модернизации самолёт может использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, меняющие цель во время полёта. Российский бомбардировщик всё ещё «не подаёт никаких признаков выхода из эксплуатации», подчеркнул публицист. Он добавил, что большинство Ту-95 построили в 1980-х годах из-за невозможности модернизации более ранних образцов и они относительно моложе некоторых самолётов НАТО.