В США назвали советскую разработку, способную «уничтожить мир»

https://static.news.ru/photo/2cbcf512-4000-11eb-9a3d-fa163e074e61_660.jpg Ту-95МС Фото: MOD Russia/Global Look Press

Четырёхмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС является основным элементом воздушной составляющей российской ядерной триады. Это российское оружие, которое разработали в 1950-х годах в СССР и которое «всё ещё может уничтожить мир».

Так охарактеризовал один из старейших образцов военных самолётов, находящихся на вооружении ВКС, американский журнал National Interest.

Автор материала отмечает, что после последней модернизации самолёт может использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, меняющие цель во время полёта. Российский бомбардировщик всё ещё «не подаёт никаких признаков выхода из эксплуатации», подчеркнул публицист.

Он добавил, что большинство Ту-95 построили в 1980-х годах из-за невозможности модернизации более ранних образцов и они относительно моложе некоторых самолётов НАТО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что издание Drive из США отреагировало на публикацию Министерством обороны РФ фотографий российских стратегических бомбардировщиков с боеприпасами, назвав кадры «устрашающими». Издание обратило внимание на кадры с самолётами Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, перед которыми разложены бомбы и ракеты, которые они способны нести на борту.