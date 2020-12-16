В США назвали советскую разработку, способную «уничтожить мир»

Четырёхмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС является основным элементом воздушной составляющей российской ядерной триады. Это российское оружие, которое разработали в 1950-х годах в СССР и которое «всё ещё может уничтожить мир».
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Автор материала отмечает, что после последней модернизации самолёт может использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, меняющие цель во время полёта. Российский бомбардировщик всё ещё «не подаёт никаких признаков выхода из эксплуатации», подчеркнул публицист.
Он добавил, что большинство Ту-95 построили в 1980-х годах из-за невозможности модернизации более ранних образцов и они относительно моложе некоторых самолётов НАТО.
Ранее NEWS.ru сообщал, что издание Drive из США отреагировало на публикацию Министерством обороны РФ фотографий российских стратегических бомбардировщиков с боеприпасами, назвав кадры «устрашающими». Издание обратило внимание на кадры с самолётами Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, перед которыми разложены бомбы и ракеты, которые они способны нести на борту.