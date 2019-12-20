Модернизированный вариант многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 должен появиться к 2022 году.
Новый самолёт получит другую бортовую радиолокационную систему (РЛС) и усовершенствованный навигационный комплекс. Кроме того, будет улучшена система индикации информации в кабине пилотов,
Контракт о модернизации самолёта был подписан компанией «Сухой» и Минобороны в августе. Разработки будут проводиться с учётом применения Су-34 в Сирии.
Ранее NEWS.ru писал, что американские СМИ удивила перевозка истребителя Су-34 по дорогам общего пользования под Воронежем. Предполагается, что самолёт таким образом доставлялся на находящийся в области авиазавод для ремонта.
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