https://static.news.ru/photo/c4671300-2492-11ea-992d-fa163e074e61_660.jpg Истребитель Су-34 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модернизированный вариант многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 должен появиться к 2022 году.

Новый самолёт получит другую бортовую радиолокационную систему (РЛС) и усовершенствованный навигационный комплекс. Кроме того, будет улучшена система индикации информации в кабине пилотов, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Контракт о модернизации самолёта был подписан компанией «Сухой» и Минобороны в августе. Разработки будут проводиться с учётом применения Су-34 в Сирии.

Ранее NEWS.ru писал, что американские СМИ удивила перевозка истребителя Су-34 по дорогам общего пользования под Воронежем. Предполагается, что самолёт таким образом доставлялся на находящийся в области авиазавод для ремонта.