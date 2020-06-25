Новый российский бронетранспортёр загорелся сразу после парада в Москве

https://static.news.ru/photo/53b2a7c2-b6e7-11ea-b60b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новейший российский бронетранспортёр К-17 загорелся, когда возвращался с парада Победы в Москве 24 июня.

Видео произошедшего опубликовал пользователь Twitter. На нём видно, как бронетранспортёр, созданный на колёсной платформе «Бумеранг», ехал по улице и внезапно задымился, передаёт Lenta.ru.

Военный обозреватель Алексей Хлопотов выразил мнение, что причиной задымления могло стать внезапное срабатывание термодымовой аппаратуры или поломка соединения трубопровода.

Возможно, ТДА была включена случайно. Возможно, имела место поломка, например разгерметизация соединения трубопровода или его обрыв, — сказал он.

Впервые бронетранспортёр на платформе «Бумеранг» был представлен в 2015 году. Начало серийных поставок было запланировано на 2019 год. Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев в апреле 2020 года заявлял, что от продаж бронемашин на платформе «Бумеранг» на международном рынке Россия может заработать $1 млрд.

В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. На брусчатку Красной площади во время парада Победы вышли более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники, в небо поднялись 75 единиц авиатехники.

Ранее NEWS.ru писал о том, что во время трансляции торжеств по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне первый раз за всю историю съёмок были применены новейшие технологии в области компьютерной графики.