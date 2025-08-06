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06 августа 2025 в 10:48

На всех направлениях СВО начали применять российские дроны «Бумеранг»

Применение FPV-дрона «Бумеранг» Применение FPV-дрона «Бумеранг» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России начали применять оптоволоконные FPV-дроны «Бумеранг» на всех направлениях проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. При помощи новейшего беспилотника войска уже уничтожили американские БМП Bradley, бронетранспортер M113 и танки Leopard и Abrams. При этом точная статистика по пораженной западной бронетехнике не раскрывается.

Новые оптоволоконные дроны «Бумеранг», созданные московскими инженерами, успешно применяются на всех направлениях спецоперации, включая Курскую и Белгородскую области, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства отметил, что оптоволоконный кабель «Бумерангов» крайне устойчив к разрывам. Он выдерживает нагрузку до 150 килограммов. Такая технология обеспечивает операторам БПЛА устойчивую связь с аппаратом, а также позволяет управлять им даже в условиях активного воздействия средств РЭБ противника.

Ранее инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа с позывным Шустрый рассказал, что в России разработали новый многоразовый беспилотник «Бульдог-13». По его словам, аппарат оснащен сразу двумя камерами.

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