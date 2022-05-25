Новые российские подлодки сочли угрозой для США в Тихом океане Военный аналитик Калп: новые российские подлодки в Тихом океане заставят нервничать ВМС США

Подводная лодкаК-331 «Магадан» / Фото wikipedia

Новые российские подлодки в Тихом океане заставят нервничать ВМС США, заявил американский военный аналитик Уэсли Калп, передаёт «ПолитРоссия». Речь о подводных лодках «Князь Олег», «Новосибирск» и «Магадан», которые должны войти в состав Тихоокеанского флота России в 2022 году.

Подводный флот России в Тихом океане должен заставить ВМС нервничать. <...> Потенциально намекая на место своей будущей службы в восточной арктической зоне ответственности России, «Князь Олег» проводит серию учений по применению своих ракет «Булава» и отрабатывает стрельбу торпедами и пробивание дыр в арктическом льду для всплытия, — отметил Калп.

Он добавил, что у Тихоокеанского флота ВМФ РФ самая большая зона ответственности, он отвечает за Тихий и Индийский океаны, кроме того — за восточную часть российской Арктики. Подлодки класса «Ясень-М» и «Борей» имеют стратегическое значение, так как могут атаковать с больших расстояний, объяснил Калп.

Американский обозреватель Брент М. Иствуд ранее назвал серьёзной угрозой на Чёрном море российскую подлодку «Ростов-на-Дону». Подводные лодки такого класса являются одними из самых тихих в мире и несут крылатые ракеты «Калибр», объяснил он.

23 мая Минобороны РФ показало удар «Калибрами» по объектам ВСУ с российской подлодки. На видеозаписи показан пуск четырёх крылатых ракет из акватории Черного моря. Атаку «Калибрами» по наземным объектам ВСУ Минобороны публиковало также 4 мая.