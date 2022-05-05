Российскую подлодку назвали серьёзной угрозой на Чёрном море Американский обозреватель Иствуд: подлодка «Ростов-на-Дону» несёт угрозу на Чёрном море

Российская подводная лодка «Ростов-на-Дону» / Фото Министерство обороны РФ

Российская подводная лодка «Ростов-на-Дону» представляет серьёзную угрозу на Чёрном море, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на американского обозревателя Брента М. Иствуда. Подлодки такого класса являются одними из самых тихих в мире и несут крылатые ракеты «Калибр», отметил эксперт.

Бесшумные и улучшенные подводные лодки России класса «Кило» (проект 636 по классификации НАТО) патрулируют Чёрное море, неся смертоносные крылатые ракеты «Калибр», которые они уже использовали для нанесения ударов по целям на Украине, — сказал Иствуд.

Он объяснил, что двигательная установка находится в стороне от корпуса, что снижает уровень шума.

4 мая Минобороны России опубликовало кадры запуска «Калибров» с подводной лодки Черноморского флота по наземным объектам Вооружённых сил Украины. Залпы произвели из акватории Чёрного моря. Также представители Минобороны России опубликовали кадры сопровождения вертолётами Ми-17 и Ми-24 автомобильной колонны, доставляющей материальные средства и боеприпасы на боевые рубежи.

До этого, 7 апреля, в Средиземном море к берегам Греции подошла американская атoмная подводная лодка USS Geоrgia, оснащённая 154 крылатыми ракетами Tоmahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Как сообщал 6-й оперативный флот США, она находилась вблизи базы Cуда-Бэй, расположенной на севере гречеcкого острова Крит.