Атомная подлодка США с крылатыми ракетами подошла к берегам Греции

В Средиземном море к берегам Греции подошла американская атoмная подводная лодка USS Geоrgia, оснащённая 154 крылатыми ракетами Tоmahawk с дальностью действия 1,6 тысячи км. Об этом cообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные 6-го оперативного флота США. По данным флота, в настоящее время она находится вблизи базы Cуда-Бэй, расположенной на севере гречеcкого острова Крит.

Отмечается , что из данного позиционного района в зоне досягаемости крылатых ракет подлодки находится Крым и южная часть Укрaины.

В районе Адриатики также продолжает действовать американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry S.Truman. На борту корабля около 90 палубных самолётов и вертолётов, включая четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

Американского военного атташе ранее вызывали в Минобороны РФ, когда стало известно, что атомная подлодка типа Virginia обнаружена в районе проведения плановых учений сил Тихоокеанского флота (ТОФ) около острова Уруп Курильской гряды. Экипаж субмарины был предупреждён о возможных последствиях на русском и английском языке, однако проигнорировал требования со стороны России.