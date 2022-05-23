Минобороны показало удар «Калибрами» по объектам ВСУ с российской подлодки

Фото facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли залповый удар высокоточными ракетами «Калибр» по военным объектам ВСУ с подлодки Черноморского флота, следует из сообщения Министерства обороны РФ, опубликованного в Telegram. На видеозаписи показан пуск четырех крылатых ракет из акватории Черного моря.

Экипаж подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами «Калибр», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили об ударах вертолётов Ка-52 «Аллигатор» по замаскированным позициям ВСУ. Неуправляемыми авиационными ракетами были уничтожены колонна военной техники и места сосредоточения живой силы. Также Минобороны России опубликовало видео, где показана боевая работа батареи 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С». С их помощью были уничтожены американские гаубицы М-777, находящиеся на вооружении ВСУ. Эти орудия имеют 155-й калибр и дальность стрельбы до 40 км.