Названо оружие, способное противостоять российским С-400

https://static.news.ru/photo/3ed4ac14-dfe7-11ea-b17a-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Соединённые Штаты готовятся к сценарию, при котором Россия может продать Ирану зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Покупка Тегераном российских комплексов возможна в случае снятия оружейного эмбарго, передаёт Breaking Defense.

Авторы статьи напоминают, что американские и израильские военные провели совместные учения по нейтрализации систем ПВО и авиации истребителями F-35. Отмечается, что подобная тактика может применяться и в случае противостояния комплексам С-400.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Москва приняла решение ответить отказом на запрос Тегерана о продаже ему усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов С-400. Решение было принято в связи с тем, что возник риск роста напряжённости в регионе. Просьба властей Ирана о поставке ЗРК якобы была отклонена лично президентом России Владимиром Путиным.

Однако, как считают аналитики, снятие эмбарго с Ирана видится все более возможным, а вместе с этим может усилиться сотрудничество с Россией в военной сфере.