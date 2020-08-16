Названо оружие, способное противостоять российским С-400

Соединённые Штаты готовятся к сценарию, при котором Россия может продать Ирану зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».
Покупка Тегераном российских комплексов возможна в случае снятия оружейного эмбарго,
Авторы статьи напоминают, что американские и израильские военные провели совместные учения по нейтрализации систем ПВО и авиации истребителями F-35. Отмечается, что подобная тактика может применяться и в случае противостояния комплексам С-400.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году Москва приняла решение ответить отказом на запрос Тегерана о продаже ему усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов С-400. Решение было принято в связи с тем, что возник риск роста напряжённости в регионе. Просьба властей Ирана о поставке ЗРК якобы была отклонена лично президентом России Владимиром Путиным.
Однако, как считают аналитики, снятие эмбарго с Ирана видится все более возможным, а вместе с этим может усилиться сотрудничество с Россией в военной сфере.
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