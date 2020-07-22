Минобороны РФ сообщило о завершении внезапной проверки боевой готовности

https://static.news.ru/photo/d765e918-cba4-11ea-86de-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Минобороны России сообщило о завершении внезапной проверки боевой готовности ВС РФ, которую решил провести российский президент Владимир Путин с 17 по 21 июля 2020 года.

В ведомстве отметили, что было проведено более 50 учений.

В Вооружённых силах Российской Федерации завершены мероприятия внезапной проверки боевой готовности. <...> Проверяемые войска и силы приняли участие в более чем 50 учениях различного уровня на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Чёрного и Каспийского морей, — привели сообщение пресс-службы Минобороны РФ в РИА Новости.

Отмечается, что войска, принимавшие участия в учениях, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Основной целью внезапной проверки являлась оценка способности органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе РФ, где сохраняются угрозы террористического характера, а также определение степени подготовленности войск к предстоящим на юге России стратегическим командно-штабным учениям, — привели сообщение ведомства в агентстве.

Результаты учений повлияют на допуск соединений и воинских частей к участию в командно-штабных учениях «Кавказ-2020».

Сообщается, что в учениях приняли участие около 150 военнослужащих из ЮВО, ЗВО, ВДВ, ВМФ, использовались приблизительно 400 летательных аппаратов, более 26 тысяч единиц вооружения, техники, а также свыше 100 кораблей и судов обеспечения.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил о задачах внезапной проверки боеготовности Вооружённых сил РФ Южного и Западного военных округов. Он пояснил, что указанная процедура не направлена против других государств, а нужна для подготовки войск к участию в главном годовом учебном мероприятии, которым являются стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020».