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Минобороны РФ: российские войска сбили пять ракет системы «Смерч»

10:29, 28 марта 2022
Минобороны РФ: российские войска сбили пять ракет системы «Смерч» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска сбили в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе аэродрома Чернобаевка в Херсонской области. По его словам, которые приводит ТАСС, в течение суток 27 марта оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 36 военных объектов Украины.

В районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч»,проинформировал Конашенков.

По его словам, с начала событий на Украине ВС РФ уничтожили 308 беспилотных летательных аппаратов, 1 713 танков и 170 установок реактивных систем залпового огня. Вооружённые силы РФ вышли к южным окраинам Новосёловки, тогда как подразделения Луганской Народной Республики продвинулись на пять километров, овладев населёнными пунктами Ивановка, Новосадовое и вышли на рубеж Терны.

Ранее Минобороны РФ показало продвижение колонны российской бронетехники в 40 км от Киева. Подразделения Воздушно-десантных войск совершили марш с преодолением водной преграды и уничтожением техники противника, включая беспилотные летательные аппараты.

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