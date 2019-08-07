Министерство обороны РФ опубликовало ролик, на котором можно рассмотреть тяжёлый ударный беспилотник «Охотник».
Видео выложили на YouTube. На нём запечатлены процессы рулёжки, разбега и взлёта дрона, а также полёта и приземления «Охотника».
Сейчас подобные беспилотники не стоят на вооружении у Российской армии.
Ранее News.ru писал о том, что масштабный макет беспилотника вертикального взлёта массой семь тонн впервые будет продемонстрирован на авиакосмическом салоне МАКС-2019. В подмосковном Жуковском его покажет группа «Кронштадт», которая специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоёмкой продукции.