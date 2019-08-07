https://static.news.ru/photo/af42f26c-b900-11e9-bcd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Министерство обороны РФ опубликовало ролик, на котором можно рассмотреть тяжёлый ударный беспилотник «Охотник».

Видео выложили на YouTube. На нём запечатлены процессы рулёжки, разбега и взлёта дрона, а также полёта и приземления «Охотника».

Сейчас подобные беспилотники не стоят на вооружении у Российской армии.

Ранее News.ru писал о том, что масштабный макет беспилотника вертикального взлёта массой семь тонн впервые будет продемонстрирован на авиакосмическом салоне МАКС-2019. В подмосковном Жуковском его покажет группа «Кронштадт», которая специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоёмкой продукции.