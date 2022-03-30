Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотника комплексом «Панцирь»

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата UJ-22 Airborne на Украине из ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». На видео показан пуск ракеты и стрельба из 30-миллиметровых пушек. Также демонстрируются обломки украинского дрона, сообщает РИА Новости.

Расчёт боевой машины «Панцирь-С» своевременно обнаружил беспилотный летательный аппарат вооружённых сил Украины.<...> [Военные] уничтожили цель, выпустив одну ракету, — рассказал начальник штаба зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской бронетехники. На видео можно заметить, как по стоянке танков, БТР, самоходных артиллерийских систем и орудий, автотехнике и другому вооружению ВСУ наносится прицельный удар высокоточными боеприпасами. Как отмечается, местоположение стоянки ВСУ удалось узнать благодаря расчётам беспилотных летательных аппаратов.

До этого официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российским войскам удалось уничтожить крупную базу горючего топлива в районе населённого пункта Клевань в Ровенской области. С этой базы шли поставки для техники Вооружённых сил Украины в пригороды Киева. По данным Минобороны РФ, удар был нанесён крылатыми ракетами воздушного базирования.