Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской бронетехники. На видео, опубликованном в Telegram-канале «Известий», можно заметить, как по стоянке танков, БТР, самоходных артиллерийских систем и орудий, автотехнике и другому вооружению ВСУ наносится прицельный удар высокоточными боеприпасами.

Как отмечается, местоположение стоянки ВСУ удалось узнать благодаря расчётам беспилотных летательных аппаратов.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российским войскам удалось уничтожить крупную базу горючего топлива в районе населённого пункта Клевань в Ровенской области. С этой базы шли поставки для техники Вооружённых сил Украины в пригороды Киева. По данным Минобороны РФ, удар был нанесён крылатыми ракетами воздушного базирования.

Отмечается, что за ночь силы российской авиации уничтожили 68 военных объектов Украины. Среди уничтоженной техники числятся три зенитных ракетных комплекса «Бук-М1», а также 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов. Как заявили в МО РФ, с момента начала военной операции российские военные уничтожили 123 самолёта Украины, 311 беспилотников, 1738 танков и бронированных машин.