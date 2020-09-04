МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолёт Норвегии

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Истребитель МиГ-31 Северного флота был поднят в воздух для перехвата двух воздушных целей, летевших к госгранице РФ. Российское воздушное судно перехватило над Баренцевым морем стратегический самолёт-разведчик США RC-135 и британский самолёт-разведчик Sentinel.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт-разведчик R.1 Sentinel ВВС Великобритании, — сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ. После опознания целей...