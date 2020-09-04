МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолёт Норвегии

Истребитель МиГ-31 Северного флота был поднят в воздух для перехвата норвежского военного самолёта над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота, — отметили в НЦУО.
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как патрульный самолёт Orion Военно-воздушных сил Норвегии. По данным центра, средства контроля зафиксировали цель, приближающуюся к границе РФ. После опознания самолёта МиГ-31 вернулся в аэропорт базирования,
Как ранее писал NEWS.ru, бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США приблизились к крымскому полуострову со стороны Украины. B-52H Stratofortress вылетели с авиабазы Фэрфорд, которая расположена в английском графстве Глостершир, после чего вошли в воздушное пространство Украины. Они отработали нанесение ракетных ударов по военным объектам.
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