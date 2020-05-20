Lockheed Martin сократит производство F-35 из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/776639f6-9ab1-11ea-a5a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cpl. Isaac Cantrell/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская корпорация Lockheed Martin в связи с пандемией коронавируса замедлит производство F-35, сократив его на 18-24 истребителя из 141, которые должны были быть поставлены в 2020 году.

Из-за вспышки коронавирусной инфекции компании сложнее обеспечивать своевременные поставки, поэтому Lockheed Martin переходит к скорректированному графику работы. Производство будет замедлено в течение следующих трёх месяцев, передаёт издание Defense News со ссылкой на заявление вице-президента предприятия Грега Улмера.

В корпорации надеются вернуться к обычному графику производства как можно скорее и рассчитывают, что удастся сократить число самолётов, которые будут поставлены с опозданием.

С 23 мая 2,5 тысячи специалистов Lockheed Martin, которые заняты на производстве F-35 в штате Техас, перейдут на новое расписание. Каждая группа будет работать две недели подряд с последующими семи днями отдыха. Это позволит компании перейти на более медленный темп работы, уточняет РИА Новости.

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