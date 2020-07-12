Крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ России в 2022 году

Модернизированный тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» передадут ВМФ России в 2022 году.
Крейсер станет одним из первых кораблей, который получит гиперзвуковые ракеты «Циркон»,
На модернизированный корабль установят порядка 80 ракет типа «Калибра» и «Ониксы», они способны превышать скорость звука в девять раз и менять траекторию полёта.
Корабль ждут, потому что те ракетные крейсеры, которые сейчас есть, «Петр Великий» и «Маршал «Устинов», нуждаются в усилении. А если «Адмирал Нахимов» вооружат ещё и «Цирконами», то это сделает его кораблём особого геополитического значения, — привели слова председателя Общероссийского движения поддержки флота капитана 1-го ранга Михаила Ненашева в агентстве.
Неоднократно американские журналисты признавали ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» одним из самых «грозных в мире», способным сдержать флот НАТО.
С помощью новых ракетных систем крейсер способен не только уничтожать наземные и морские цели, но и сбивать ракеты и спутники, угрожающие из космоса. «Нахимов» эффективно прикроет страну с океанских направлений. Он готов топить крупные надводные цели за тысячу километров — всего один корабль изменит стратегическую обстановку в каком угодно регионе мира. Это очень важно в условиях новой гонки вооружений, развязываемой США, — подчеркнул Михаил Ненашев.
Однако полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что даже «Адмирал Нахимов» в борьбе против США «погоды не сделает». Эксперт считает, что крейсеру «Адмирал Нахимов» необходимо сопровождение противовоздушной и противокорабельной обороны. Он пояснил, что у США есть 11 авианосных ударных группировок, в то время как у России нет ни одной, писал NEWS.ru ранее.
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