Крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ России в 2022 году

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Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ Восточного военного округа вылетали для сопровождения американского самолёта-разведчика над Японским морем. Как сообщили в Минобороны РФ, ранее российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель над нейтральными водами Японского моря, направляющуюся к границе РФ.

Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали её как...