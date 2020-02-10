https://static.news.ru/photo/d1f87424-4c1e-11ea-92c9-fa163e074e61_660.jpg ЗРС С-400 «Триумф» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сроки поставок Китаю российских ЗРС С-400 «Триумф» могут измениться из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, подобный сценарий уже просчитывается. Возможные мероприятия на случай задержек реализации контрактов обсуждаются с партнёрами. При этом Михеев пояснил, что договорённости с КНР связаны не только непосредственно с передачей вооружения, но и с обучением китайских военных обращению с ЗРС, обслуживанием техники российскими специалистами, сообщает «Интерфакс».

Портфель заказов по линии военно-технического сотрудничества с КНР составляет свыше $7 млрд. Как писал NEWS.ru, в конце января Россия завершила поставку в Китай второго полкового комплекта С-400, в составе которого командный пункт, две пусковые установки, радиолокационные станции, вспомогательное оборудование. Кроме того, заказчику переданы более 120 зенитных управляемых ракет двух типов.