Иранский фрегат по ошибке подбил свой же корабль

https://static.news.ru/photo/921b0e8e-931d-11ea-8a29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ali Mohammadi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фрегат ВМС Ирана Jamaran в ходе военно-морских учений в Оманском заливе по ошибке обстрелял своё же военно-транспортное судно Konarak. Противокорабельная ракета, которую выпустили по мишени, выбрала более крупную цель.

Жертвами инцидента стали десятки моряков, их на судне могло находиться до 40 человек. Подбитое судно уже отбуксировали в ближайший порт Чабахар. Об этом сообщил руководитель отдела политики иранского агентства Tasnim Махди Бахтиари в своём Twitter. Официального подтверждения информации от властей Ирана пока не последовало.

Ранее NEWS.ru сообщал, что администрация Дональда Трампа намерена свернуть военное присутствие США в Саудовской Аравии. Данные об этом пока носят противоречивый характер, но эксперты всерьёз обсуждают последствия такого шага. Есть гипотеза, что вывод контингента призван спровоцировать проиранские силы на диверсию против саудовских объектов, что даст Вашингтону возможность действовать жёстко.